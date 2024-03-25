Закупать фрукты и рис оптом стало дороже для казахстанцев

Оптовики продолжают повышать цены на продукты, передает LS.

За год оптовая стоимость продовольственных товаров увеличилась на 0,8% (февраль 2023-2024 гг.), сообщает Бюро нацстатистики.

При этом в Шымкенте продукты подорожали на 9,1%, в Алматинской области – на 5,5%, в Астане – на 4,8%, в Карагандинской области – на 3,9%. Это самые высокие показатели по стране.

Но в некоторых регионах оптовые цены, напротив, снизились. В Северо-Казахстанской – на 2,9%, области Абай – на 4,5%, Западно-Казахстанской – на 5,6%, Актюбинской – на 7,5%, Туркестанской области – на 10,1%.

Существенно удорожание коснулось яиц (+9,9%), фруктов (+8,7%), риса (+7,2%) и минеральной воды (+7,2%).

Также оптовики подняли цены на алкоголь – на 3,9%, молочные продукты – на 3,7%, мясные продукты – на 2,1%, мясо – на 1,4%.

В то же время некоторые продукты подешевели. Так, оптовая стоимость овощей снизилась на 25%, сахара – на 17,1%, растительного масла – на 11,3%, муки – на 10,1%, шоколада и кондитерских изделий из сахара – на 6%.

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