«Залезли на шею бюджета и свесили ноги». Жамалов раскритиковал ЕНПФ за низкую доходность

Инвестиционная доходность пенсионных активов ЕНПФ намного уступает уровню инфляции, заявил депутат мажилиса Аманжан Жамалов в своём запросе премьер-министру Алихану Смаилову и председателю Нацбанка Галымжану Пирматову.

«Можно твёрдо сказать, что у ЕНПФ нет эффективной инвестиционной стратегии. 44% активов ЕНПФ вложено в облигации Министерства финансов и основная доходность ЕНПФ обеспечивается опять же за счёт бюджета. По факту получается, что они залезли на шею бюджета и свесили ноги, так как доходности по другим инструментам фактически нет», – сообщил Аманжан Жамалов.

Он обратил внимание на то, что под управлением ЕНПФ находятся 14 трлн тенге, эта сумма равна годовому бюджету Казахстана, передает informburo.kz

«В целом, являясь государственной организацией, ЕНПФ остаётся закрытой и непрозрачной структурой. Фактически миллиардные доходы и расходы этой организации выведены из-под бюджетных процедур и контроля Счётного комитета», – сказал депутат мажилиса.

В запросе отмечается, что административные расходы ЕНПФ достигли 13 млрд тенге. Для сравнения, ежегодные административные расходы всего Министерства труда и социальной защиты населения РК, которое ответственно за всю социальную политику в стране, не превышают 10 млрд тенге.

«Только на оплату труда работников ЕНПФ потрачено 7,9 млрд тенге. В раздутой структуре ЕНПФ работают 1 495 человек. Вопрос – за чей счёт это финансовое изобилие? Ответ очень прост – за счёт казахстанцев. Вернее, за счёт взносов, которые они платят в ЕНПФ. ЕНПФ взимает с каждого вкладчика комиссию от суммы инвестиционного дохода и от пенсионных активов. В 2021 году комиссия ЕНПФ превысила 15 млрд тенге. Кроме того, дополнительно получает доходы по операциям с ценными бумагами. За 2021 год общие доходы ЕНПФ составили почти 35 млрд тенге, а чистая прибыль составила 23,4 млрд тенге. Удивительно, но своими деньгами они управляют гораздо эффективнее, чем деньгами вкладчиков», – подчеркнул депутат.

По словам Аманжана Жамалова, за годы своего существования ЕНПФ накопил нераспределённую прибыль в 211 млрд тенге. Получается, что всю эту прибыль ЕНПФ оставляет в своём непосредственном распоряжении, управляет и распределяет по своему усмотрению. Жамалов предлагает правительству направить эти деньги на решение социальных вопросов.

«Правительству как единственному акционеру изъять у ЕНПФ нераспределённую прибыль 211 млрд тенге в качестве дивидендов в бюджет и направить их на решение социальных вопросов, например, проблем категории женщин, имеющих достаточный стаж и накопления для выхода на пенсию в 58 лет по желанию. Предлагаю рассмотреть вопрос о передаче ЕНПФ в прямое ведение правительства, возможно, под управление Министерства труда и социальной защиты населения», – заключил депутат мажилиса.

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