Залило кипятком – появились подробности гибели женщин в квартире

Подробности гибели трех женщин в Кокшетау от кипятка, когда в квартире прорвало батарею, рассказали соседи, сообщает zakon.kz.

По их словам, помощи спецслужб пришлось ждать почти два часа, пока одну из квартир заливал крутой кипяток, передает КТК.

Приехал участковый и говорит: «Кто там живет? Почему не стучите в эти окна?» Ну, так мы уже, считайте, два часа по окнам стучим, по дверям. А к двери уже, считайте, в пятом часу, когда они приехали, к двери уже подойти невозможно, потому что был вообще кипяток! Мы даже в обуви подходили, был уже кипяток, прям сильно. Ноги обжигало! Невозможно было, здесь все вообще залито было», сказала соседка Жанна Кукешева.

По словам очевидцев, шум они услышали около двух часов ночи. Сначала подумали, что случился пожар, но, выйдя в подъезд, увидели, что из квартиры на первом этаже в подъезд льется горячая вода. Люди стучали в двери, затем вышли на улицу и стучали в окна. На кухне горел свет, но никто не отзывался. Так как в доме нет КСК, соседи стали просить помощи у городских служб, но они прибыли почти через два часа. Когда спасателям удалось открыть окно, оттуда повалили клубы горячего пара. Оказалось, что из прорванной батареи кипяток волной хлынул в комнату, где спали женщины 50, 56 и 59 лет. Хозяйке и двум ее подругам выбраться не удалось.

В пресс-службе ДП Акмолинской области подтвердили, что согласно первоначальному заключению медицинского освидетельствования, причиной смерти женщин стал ожоговый шок. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время проводится досудебное расследование.

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