Залить горки повторно пообещали в отделе ЖКХ Костаная

В новогодние праздники более полусотни костанайцев получили переломы, катаясь на местных горках. Причем половину из них составляют дети, которые провели зимние каникулы на больничных койках. Родители делятся впечатлениями в социальных сетях, говоря о некачественных ледяных сооружениях и их неудобном расположении. Чиновники утверждают обратное, сообщает alau.kz

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За праздничные дни в городской травмпункт было доставлено 23 взрослых, 11 из которых нуждались в операциях. Не меньше пострадавших среди детей.

«За декабрь месяц у нас обращаемость по травмпункту была 20 человек. На сегодняшний период их составляет 16 человек. Травмы различного характера. Есть дети, которым требуется и оперативное лечение, но большинство детей проходят дальнейшее амбулаторное лечение», — говорит заведующий травматологическим отделением Костанайской детской областной больницы Санжар Жагапаров.

По словам травматолога, чаще всего неудачное катание заканчивается переломами бедер, ключиц и предплечий. Причем все дети разного возраста, определенной статистики врачи не ведут, но причину назвать могут.

«Это обычное баловство. Второй момент, это когда ребенок один скатывается, еще не успел встать на ноги, его другой сбивает.Как правило, если ты скатился, то должен сойти с трассы. Я считаю, это надо делать не стоя», — добавил травматолог.

Тем временем в социальных сетях костанайцы винят коммунальщиков в некачественной постройке ледяных сооружений. К примеру, горожане обратили внимание, что горка в сити-центре упирается в бордюр. На кадрах видно, что лёд залит прямо до гранитной преграды.

«Вчера дочка прокатилась на горке, на горке возле фонтана в Сити-центре и ударилась копчиком? Горка в угол бордюра идёт и там же заканчивается. Это как так можно залить горку для детей?», — пишет пользователь в сети Инстаграмм.

Сегодня утром мы передали жалобы костанацев в городской акимат. К полудню, нашу съемочную группу пригласили подъехать в сити-центр. Руководитель отдела ЖКХ Алексей Тарасов и директор подрядной организации «Таза Жол АТ» Тойжан Айтенова рассказали, как на самом деле устроены в этом году горки. Стоит отметить, что длину наледи будто укоротили.

«Вы можете наглядно убедиться, что как раз таки технические характеристики данной горки, а это угол наклона и высота не позволяют детям, взрослым нашим жителям, которые пользуются этой горкой разогнаться и тем самым получить травмы или каким-то образом, как пишут в социальных сетях, во что-то врезаться», — говорит руководитель отдела ЖКХ акимата г.Костанай Алексей Тарасов.

Алексей Тарасов пообещал, что за состоянием всех горок будут следить до конца зимы.

«Если выявляются какие-то выбоины, трещины, то они оперативно это заделывают. Технология есть. Если потребуется, дополнительно пролить дождемся понижения температуры и дополнительно прольем одним слоем», — добавил Алексей Тарасов.