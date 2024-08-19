Заливает дождями. Прогноз на 20-22 августа 

Неустойчивая погода на большей части республики сохраняется. Прогноз погоды по Казахстану на 20-22 августа.

В ближайшие дни на большей части территории республики сохраняется неустойчивая погода. Ожидаются дожди с грозами, шквалистым ветром, выпадением града.

Сильные дожди минуют только юг и запад республики.

21 августа на юге Казахстана ожидается усиление ветра, пыльная буря.

22 августа в ночные и утренние часы в восточной части Казахстана ожидается туман.

На большей части страны ожидается днем температура +16+25, на западе и юге РК +22+35°С, на востоке, юго-востоке страны в дневное время +23+33°С.

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