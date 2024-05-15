Зальёт дождями. А что будет с температурой, сообщили синоптики

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В ближайшие три дня ожидается неустойчивый характер погоды на большей части страны.
Южный циклон принесет с собой обильные дожди с грозами. Сильные дожди и выпадение града ожидаются 16-18 мая на юге, юго-востоке, 16 мая на востоке, 17-18 мая на юго-западе, 18 мая на северо-западе страны.
Лишь в северных, северо-восточных регионах 16-17 мая ожидается прекращение осадков и повышение дневных температур воздуха до 18-25 градусов, при этом в отдельных районах ночью сохранятся отрицательные температуры.
Несмотря на то что на большей части неустойчивая погода теплый юго-западный поток будет согревать воздух и температурный фон постепенно вернётся в рамки майского климата.
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