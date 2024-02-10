Заложники непогоды. Какова ситуация на трассах Костанайской области

На 10.00 часов 10 февраля 2024 года в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограниченная видимость) закрытыми остаются 2 участка автодорог Республиканского значения для всех видов транспорта:

1. А/д А-16 «Жезказган – Петропавловск» км 252-335 (от гр. Улытауской области до г. Аркалык);

2 .А/д А-22 «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» км 234-386 (от гр. Актюбинской области до п. Денисовка);

На 10.00 часов 10 февраля 2024 года в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограниченная видимость) действует ограничение для грузового и общественного транспорта на 1-м участке дорог Республиканского значения:

1.А/д А-22 «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» км 386-503 (от п. Денисовка-г. Рудный).

В связи c ухудшением погодных условий (сильная метель) закрытыми остаются 3 участка дороги областного значения для всех видов автотранспорта:

Койбагор-Карасу-Севастопольское 0-124 км.

Житикара-Камысты-Ливановка – 0-48 км, 56-71,3 км;

Аулиеколь-Жолдама 0-257.

Вместе с тем, для людей, которые оказались на закрытых трассах, в намеренных пунктах организовано размещение, горячее питание, подвоз воды.

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