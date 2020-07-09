Замакима Костаная подозревается в превышении должностных полномочий — видео

Заместитель акима города Костанай и другие должностные лица акимата подозреваются в превышении должностных полномочий.

Антикоррупционной службой Костанайской области начато досудебное расследование в отношении заместителя акима города Костанай и других должностных лиц акимата.

Они подозреваются в превышении должностных полномочий, выразившихся в незаконном изменении целевого назначения земельного участка под строительство магазина и выдаче архитектурно-планировочного задания к нему.

Иная информация в интересах следствия в соответствии со ст.201 УПК разглашению не подлежит.

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