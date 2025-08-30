Заместитель акима области Гулбарам Мусагазина прокомментировала сообщения, распространяемые в интернете, где пользователи связывают её имя с проводимыми следственными действиями.

Видеообращение опубликовано в соцсети threads.com

«25 августа стало известно о задержании должностных лиц по подозрению в злоупотреблению должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования. Областная прокуратура выступила с официальным заявлением, то задержаны бывший руководитель управления здравоохранения, главврач районной больницы и директор предприятия. Аким области Кумар Аксакалов, отвечая на вопросы депутатов на внеочередной сессии маслихата, четко выразил свою позицию он отметил что досудебное расследование ведут уполномоченные органы по итогам которого окончательное решение примет суд. Сегодня я лично хотела бы прокомментировать ситуацию. Так как ранее была распространена информация, где закупки медоборудования и их последствия связали с моим именем. Действительно, с июля прошлого года я курирую данную структуру. Судя по тому, что ко мне вопросов у органов следствия нет, речь идёт о действиях, совершенных до моего назначения на пост заместителя акима области. Я понимаю, насколько чувствительная для общественности тема нечестности должностных лиц. Хочу заявить открыто и однозначно, я не имею отношения к противоправным действиям, в которых меня обвинили в публичном поле, умело манипулируя сознанием граждан, которые не всегда довольны качеством предоставляемых бесплатных медицинских услуг. По части клеветнических публикаций в СМИ, где неоднократно упоминается мое имя, я намерена воспользоваться своим правом о защите чести и достоинства и деловой репутации. я намерена обратиться в судебные органы», — сказала заместитель акима области Гульбарам Мусагазина.

