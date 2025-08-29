Ранее выданные техпаспорта на жилье сохраняют юридическую силу и могут использоваться в сделках. В «Правительстве для граждан» рассказали LS, в каких случаях нужно обновить документы.
По информации госкорпорации, согласно закону*, кадастровый паспорт обновляют в нескольких случаях. При изменении технических и (или) идентификационных характеристик зданий, сооружений в результате их реконструкции, перепланировки, переоборудования, при разделе и слиянии объектов. Также это делается для выявления расхождений идентификационных и технических сведений, содержащихся в правоустанавливающем документе. В обновленном документе указываются фактические данные вновь созданного объекта недвижимости.
При этом ранее выданные технические паспорта сохраняют свою юридическую силу и могут использоваться при оформлении сделок. Их замена осуществляется по мере обращения и по желанию самих граждан.
Для изготовления кадастрового паспорта заявитель должен представить следующие документы:
- заявление на получение кадастрового паспорта объектов недвижимости установленного образца;
- удостоверение личности либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации), а также копию документа, подтверждающего полномочия представителя услугополучателя;
- правоустанавливающий документ на объект недвижимости;
- документ, подтверждающий оплату выдачи кадастрового паспорта объекта недвижимости.
Стоимость документа определяется в соответствии с ценами на работы и услуги, которые реализуют в «Правительстве для граждан». Оплату осуществляют в два этапа: при подаче заявления (аванс), при получении результата (доплата).
«Действующим законодательством не предусмотрены льготы на получение государственной услуги по выдаче или замене кадастрового паспорта», – уточнили в госкорпорации.
В организации уточнили, что платит собственник недвижимости.
«На практике, при совершении сделок нотариусы и регистраторы госкорпорации принимают техпаспорта старого образца. Но при оформлении ипотечного кредитования банки требуют техпаспорт нового образца с включением площадей балконов, лоджий с уменьшающим коэффициентом», – уточнили в НАО.
