Ранее выданные техпаспорта на жилье сохраняют юридическую силу и могут использоваться в сделках. В «Правительстве для граждан» рассказали LS, в каких случаях нужно обновить документы.

По информации госкорпорации, согласно закону*, кадастровый паспорт обновляют в нескольких случаях. При изменении технических и (или) идентификационных характеристик зданий, сооружений в результате их реконструкции, перепланировки, переоборудования, при разделе и слиянии объектов. Также это делается для выявления расхождений идентификационных и технических сведений, содержащихся в правоустанавливающем документе. В обновленном документе указываются фактические данные вновь созданного объекта недвижимости.

При этом ранее выданные технические паспорта сохраняют свою юридическую силу и могут использоваться при оформлении сделок. Их замена осуществляется по мере обращения и по желанию самих граждан.

Для изготовления кадастрового паспорта заявитель должен представить следующие документы:

заявление на получение кадастрового паспорта объектов недвижимости установленного образца;

удостоверение личности либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации), а также копию документа, подтверждающего полномочия представителя услугополучателя;

правоустанавливающий документ на объект недвижимости;

документ, подтверждающий оплату выдачи кадастрового паспорта объекта недвижимости.

Стоимость документа определяется в соответствии с ценами на работы и услуги, которые реализуют в «Правительстве для граждан». Оплату осуществляют в два этапа: при подаче заявления (аванс), при получении результата (доплата).

«Действующим законодательством не предусмотрены льготы на получение государственной услуги по выдаче или замене кадастрового паспорта», – уточнили в госкорпорации.

В организации уточнили, что платит собственник недвижимости.

«На практике, при совершении сделок нотариусы и регистраторы госкорпорации принимают техпаспорта старого образца. Но при оформлении ипотечного кредитования банки требуют техпаспорт нового образца с включением площадей балконов, лоджий с уменьшающим коэффициентом», – уточнили в НАО.

Какой будет погода в последний день лета Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды на территории Казахстана 31...

Доставку учебников в школы Казахстана завершили По данным Республиканского научно-практического центра экспертизы содержания образования Министерства просвещения РК, отгрузка учебников в организации...