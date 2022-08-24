Заменит ли в казахстанских школах мировая литература русскую — комментарий Минпросвещения

Изменят ли в казахстанских школах предмет «Русская литература» на «Мировую литературу» в ближайшее время, прокомментировала вице министр просвещения Шолпан Каринова, — передает Almaty.tv со ссылкой на BAQ.KZ.

«В общем, у нас есть план по обучению мировой литературе. Этот вопрос поднимался год назад. На самом деле изменение образовательных программ считается не работой одного года, а масштабной работой. Для внесения изменений в этой сфере была сформирована рабочая группа, состоящая из ученых и специалистов Национальной академии имени Ыбрая Алтынсарина и других ученых. Сейчас они разрабатывают программы обучения. После того, как учебный проект будет готов, мы пройдем его через соответствующую экспертизу. Никакая программа не будет отправлена в школу, если она не пройдет экспертизу», — сказала Шолпан Каринова на пресс-конференции на тему «Подготовка к новому учебному году».

По словам вице-министра, «Мировая литература» в ближайшее время не будет включена в систему образования.

«Учебник издается не каждый год. Здесь тоже есть свои правила. Это пошаговый процесс. Например, в этом году были изменены учебники для второго класса. Соответственно, учебники 3-4 классов будут обновлены в последующие годы. Все будет сделано по соответствующему графику», — отметила Шолпан Каринова.

Представитель министерства отметила, что общая тема разрабатывается.

«Наша группа изучает вопрос о том, какую мировую литературу она должна содержать. Изучаются такие работы, как то, следует ли включать классических писателей в новый предмет или следует включать новых авторов. Эксперты изучают проблему изъятия и добавления русской литературы. Открыто об этом можно сказать только после конкретного практического изучения», — заключила вице-министр.

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