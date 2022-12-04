Замену кузова запретят в Казахстане

Закон «О дорожном движении» планируют подкорректировать, вписав в его статью № 67 норму о том, что регистрация автомобиля и изменение регистрационных данных запрещаются в числе прочего «в случае замены кузова транспортного средства категории М1».

То есть легкового.

Аналогично, помимо праворульных авто, будет запрещена и первичная регистрация машин с заменённым кузовом «или не снятых с регистрационного учёта в государстве, в котором осуществлялась последняя регистрация», передает kolesa.kz

Запрет не коснётся авто, у которых VIN-код выбит на раме, правда, это автомобили уж совсем преклонного возраста. Её ведь при замене кузова не трогают.

Таким образом, в стране собираются побороть приток двойников, конструкторов и подвисших в воздухе авто на росучёте. Проверять, снят или нет автомобиль с регистрации, к примеру, в России, станут по базе электронных ПТС, сверка с которой упоминается и в ряде других законодательных поправок.

В данное время замена кузова казахстанским законодательством не запрещена. Ограничить её полицейские собирались ещё пару лет назад, внеся изменения в правила регистрации авто. Но, видимо, чтобы сразу обрубить все концы, решили поправить закон.

Проект изменений начали рассматривать сенаторы. Когда поправки вступят в силу, Kolesa.kz непременно сообщат. Следите за нашими новостями!

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