Замерзающего на кладбище мужчину спас сотрудник колонии в Костанае

Сотрудник колонии-поселения в Костанае спас замерзающего мужчину. Неизвестный без признаков жизни лежал на территории кладбища, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Городское кладбище находится вблизи колонии-поселения в Костанае. Именно там и заметил замерзающего мужчину сотрудник учреждения Жанибек Каипов. Младший сержант вышел из авто и стал приводить в чувство не подающего признаков жизни мужчину. Когда неизвестный пришел в себя, сотрудник колонии усадил его в авто и повез в город.

«По дороге выяснил, что мужчину зовут Виталий. На кладбище он приехал, чтобы помянуть родственника, но стал замерзать и потерял сознание. Живет он с мамой, семьи у него нет», – рассказывает контролер УК-161/11 Жанибек Каипов.

Приехав в город, сотрудник колонии проводил мужчину до автобуса и попросил его быть бдительнее и осторожнее.

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