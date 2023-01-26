Замешанные в криминале авто выявляют при легализации

В ходе легализации авто полиция выявляет угнанные и замешанные в криминале машины, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК.

Так, в Актюбинской области обнаружили иномарку, которая в России числится в угоне.

«Ехал вчера в Кандыагаш, меня полиция остановила и забрала автомобиль на штрафстоянку. Говорят: машина похищена, в угоне. А я ведь больше года на ней езжу. Покупал за 4 миллиона тенге. Выплачивал все это время штрафы. Прежний продавец тоже на ней спокойно ездил. Даже в Астану», — рассказывает житель Актобе Азат Нагиманов.

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Специалисты предупреждали, что в ходе легализации будет вскрыто прошлое иностранных авто. До этого подобные автомобили могли свободно ездить по дорогам страны. Полицейские отмечают, что владельцы таких машин действительно могли не знать о том, что машина замешана в криминале. Что с такими иномарками будет дальше, пока непонятно. По предварительным данным, только за три дня больше 13 тысяч человек в стране получили одобрение на легализацию. Порядка 900 из них благополучно сменили иностранные номера на казахстанские. Есть и те, кому сразу приходит отказ.

«Отказывают многим. Почему? Потому что они заявку подают через eGov-портал. Это в eGov сразу отказывают. Разные случаи. Некоторые услугополучатели бывают… до 1 сентября ввоз, а они после заехали. Либо таможенную очистку не прошли. Либо какие-то ограничения выходят в других государствах», — рассказал исполняющий обязанности руководителя специализированного ЦОНа Актобе Самат Толеуов.

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