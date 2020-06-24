Заместитель акима Костанайской области обратился к жителям региона

Заместитель акима Костанайской области Марат Жундубаев обратился к жителям региона в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

В области в последние дни отмечается резкое ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. Всего по Костанайской области с 3 апреля по 23 июня зарегистрировано 629 случаев инфекции, из которых 369 — симптомных случаев COVID-19, а также 260 случаев носительства без клинических проявлений болезни.

192 человека выздоровели, 3 случая летальности. При анализе состояния прироста еженедельной заболеваемости установлено, что в период с 8 по 14 июня учтено 56 случаев заболеваний, прирост составил 26,5%, с 15 по 21 июня — 251 случай, прирост – 94%.

«За последние 7 дней наблюдается рост числа заболевших. Так, 19 июня прирост заболеваемости составил 7,7% (20 фактов), а 21 и 22 июня выше 10% (по 33 факта в день)! Для недопущения распространения инфекции в области развернута 1351 койка или 29% от всей коечной мощности, в том числе 346 провизорных коек для изоляции больных с симптомами, а также 713 карантинных коек для лиц, контактировавшими с больными или инфицированными КВИ. На случай поступления больных и их лечения функционирует 292 инфекционные койки, на сегодняшний день половина из которых уже занято больными людьми. Вследствие нагрузки, медицинским работникам, задействованным в лечении больных приходится работать сверхурочно, что отражается на их здоровье. Кроме того, для обеспечения достаточного количества мест в лечебных учреждениях, проводится работа по развертыванию резервных койко-мест. Медицинские работники, задействованные в противоэпидемических мероприятиях обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, оборудованием, лекарственными препаратами для лечения инфекции. В наличии имеется 190 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые помогут в лечении тяжелых пациентов. Кроме того, на днях в областную больницу поступило 5 новых ИВЛ, в июне – июле ожидается поставка дополнительно 60 новых современных аппаратов, из них 35 – стационарных и 25 – портативных для использования скорой медицинской помощью», — отметил Жундубаев.

Диагностика на КВИ проводится на базе Костанайского филиала «Национальный центр эксперизы» в трех лабораториях — мощностью до 1080 исследований в сутки, а также при клинико-диагностической лаборатории «Олимп» (500 исследований). На сегодня средняя мощность 4-х лабораторий позволяет проводить почти 1600 исследований в сутки (1580).

В связи с ростом числа зараженных, лаборатории начали работать с дополнительной нагрузкой. В целом за период карантина проведено уже 47 181 исследование на наличие коронавирусной инфекции согласно алгоритму. На сегодняшний день имеется 73 набора тест-систем на 3650 исследований. В целях максимального охвата всех уязвимых категорий населения, до конца июня на базе Национального центра экспертизы планируется открытие дополнительной лаборатории до 400 исследований в сутки. В целом за счет всех вводимых мощностей пропускная способность 5-ти лабораторий составит около 2000 исследований.

«Начиная с 28 апреля в Костанайской области введено 7 этапов смягчения ограничительных мер. Так, возобновил работу ряд предприятий, салоны красоты, непродовольственные магазины и рынки, детские дошкольные организации, объекты общественного питания, общественный транспорт. Вместе с тем, как показала практика, вводимые послабления карантинных мер и массовое неисполнение ограничительных мероприятий, как со стороны населения, так и субъектов предпринимательства привело к значительному росту числа зараженных. В частности, в период действия режима Чрезвычайного положения, уполномоченными органами проводилась работа по мониторингу карантинных и ограничительных мероприятий на объектах. Мониторинговыми группами проведено более 14 тыс. проверок, при этом выявлено 267 нарушений карантинного режима, органами внутренних дел на виновных наложено 274 штрафа. Только за период с 22 мая т.г. в ходе мониторинга выполнения ограничительных карантинных мер на 3145 объектах, возобновивших свою деятельность выявлено более 350 нарушений, по которым составлены протоколы и направлены в судебные органы для рассмотрения. Ряд предприятий привлечен к административной ответственности в виде штрафов. Несмотря на запрет в кафе и ресторанах проводятся банкеты, свадьбы, праздничные вечера. В 2 детских садах г. Костаная зарегистрирована заболеваемость Covid-19 среди персонала. Как Вы знаете, в целях минимизации распространения КВИ на территории области, а также недопущения роста числа зараженных, на заседании Оперативного штаба 22 июня принято решение об усилении карантинного режима с 23 июня предусматривающего приостановку деятельности детских дошкольных учреждений за исключением дежурных групп; запрет на работу спортивных комплексов — кружков, секций и других, ограничение работы объектов общественного питания, только по принципу «доставки до клиентов» и «на вынос», — отметил замакима области.

Кроме того, с 27 по 28 июня т.г. на территории гг. Костанай, Рудный, Житикара, Лисаковск, Аркалык, Тобыл устанавливается режим локдауна, включающий запрет на:

1. Выход жителей из мест проживания, за исключением случаев: выхода на работу; обращения за медицинской помощью; приобретения продовольственных товаров, лекарственных препаратов и медицинских изделий в ближайших от мест проживания или работы аптеках и магазинах; выноса мусора; проезд на дачу на личном транспорте; поездок по уходу за больными и престарелыми лицами, требующих постоянного ухода; выгула животных.

2. Все виды игровой и развлекательной деятельности на территории указанных городов;

3. Деятельность городского общественного транспорта (кроме общественного транспорта в г. Рудный, обслуживающего АО «ССГПО»), в т.ч. дачных маршрутов;

4. Деятельность всех торговых объектов, на территории города, за исключением торговых объектов реализующих продукты питания.

5. Работу всех торговых рынков в независимости от реализуемого ассортимента, за исключением оптовой реализации продуктов питания.

6. Функционирование скверов, парков, набережных, в том числе точек питания и торговли, расположенных на их территориях, а также пляжей и баз отдыха.

Принимаемые жесткие меры направленные, прежде всего на снижение числа социальных контактов, которые в конечном итоге, при их неукоснительном соблюдении, должны привести к улучшению эпидемиологической ситуации.

«Уважаемые костанайцы! Ранее, мы благополучно преодолевали различные трудности. И каждый из нас должен внести свой посильный вклад. В это сложное время никто не должен оставаться в стороне от общего дела. Государством принимаются все меры для преодоления кризисной ситуации, вызванной эпидемией коронавирусной инфекции. Но усилий одного государства недостаточно. Чтобы эффективно противостоять эпидемии следует мобилизовать все имеющиеся совместные ресурсы. Система здравоохранения и наши врачи не выдержат одновременного наплыва такого количества больных, поэтому мы должны быть собранными и дисциплинированными: продолжить придерживаться правил гигиены на работе, дома, в быту, при посещении общественных мест носить маски, и не выходить на улицу без надобности. Оберегать лиц, которые уязвимы перед инфекцией – это прежде всего пожилые граждане и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Тогда мы переживем все трудности и сможем вернуться к обычному образу жизни», — заключил Марат Жундубаев.

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