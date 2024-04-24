Заместитель акима Костанайской области освобожден от занимаемой должности

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Спанов Ерлан Махмутович освобожден от должности заместителя акима Костанайской области в связи с истечением срока полномочий. Об этом сообщает пресс-служба акима Костанайской области.
«Решением Совета директоров АО «СПК Тобол» от 17 апреля Спанов Ерлан Махмутович назначен председателем правления АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол», также назначен внештатным советником акима Костанайской области по экономическим вопросам», — говорится в сообщении пресс-службы.
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