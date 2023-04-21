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Заметен рост. Какими болезнями чаще стали болеть жители Костанайской области?

Фото из открытых источников

Чесоткой, педикулезом и краснухой жители региона стали болеть реже, а вот по целому ряду других инфекционных заболеваний отмечается значительный рост.

К примеру, число инфицированных скарлатиной выросло почти в пять раз, а ветряной оспой и вовсе сразу на 30%. Специалисты говорят и о росте на 33% больных туберкулезом.

«Туберкулез воздушно-капельная инфекция. И можно воздействовать опять таки ограничительным мероприятиями — ношением маски, разобщением, проветриванием, дезинфекцией. Это те меры, которые мы использовали во время пандемии, тоже способны снижать эту заболеваемость. Нет ограничительных мероприятий, идет рост воздушно-капельных инфекций», — сообщила заместитель руководителя департамента СЭК Костанайской области Гулим Досумова.

Гельминты, говоря простым языком глисты, тоже стали актуальной проблемой в этом году. Причем, к примеру, для аскаридоза, заболеваемость которым увеличилась в 3,5 раза, такой подъем в весеннее время не характерен. Чаще эти непрошенные гости попадают в организм человека все же летом.

«Больше инфицируются при употреблении инфицированных овощей, при употреблении овощей и фруктов с огородов. Но возможно, рост мы связываем с улучшением диагностики», — говорит Гулим Досумова.

Стабильной остается эпидобстановка по кори. По-прежнему зарегистрировано лишь два случая, тогда как в Казахстане таких лабораторных подтвержденных диагноза уже 182. Специалисты говорят, виной тому отказ от прививок.

«В период пандемии даже выходило постановление главного санитарного врача о том, что временно прекращается вакцинация, плановая вакцинация детей. И в то время, конечно, охват был очень низкий. И не все дети по окончании пандемии, они допривились. Не все. И у нас образовалась прослойка населения, которая не защищена от кори», — отметила Досумова.

Практически все заболевания, по которым отмечается рост, передаются воздушно-капельным путем или становятся следствием недостаточно тщательной личной гигиены. Поэтому то, что так любили повторять врачи во время пандемии, снова становится актуальным. Чаще мойте руки и избегайте места массового скопления людей.

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