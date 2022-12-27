«Заморозка» пенсионного возраста: сколько пенсионеров будет в Казахстане в 2028 году

Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова ответила, насколько увеличится количество пенсионеров в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

«Ежегодно у нас выходит на пенсию около 120 тысяч человек, примерно из них 50 процентов были женщины. Теперь примерно у нас будут выходить на пенсию 150-160 тысяч человек.

Сегодня 2,2 миллиона пенсионеров. По расчетам, с 2028 года будет 2,5-2,6 миллиона человек. На 400 тысяч человек мы будем увеличиваться за счет тех, которые достигают пенсионного возраста в целом, и плюс за счет людей, у которых приостанавливается (пенсионный) возраст до 61 года», — заявила Дуйсенова, отвечая на вопросы журналистов.