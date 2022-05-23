Заморозки до двух градусов ожидаются в Казахстане

Атмосферные фронтальные разделы из районов Екатеринбурга обусловят неустойчивый характер погоды в Казахстане 24-26 мая, сообщил РГП «Казгидромет».

Из-за фронтальных разделов в большинстве областей страны пройдут дожди с грозами. Также ожидается усиление ветра, возможно выпадение града.

26 мая ночью на северо-западе ожидаются сильные дожди.

«В конце периода на запад страны распространится отрог Северо-западного антициклона, ожидается прекращение осадков и небольшое понижение температуры воздуха», – рассказали синоптики.

Ночью и утром 24 мая в центре и на востоке, а также 26 мая на западе страны – на поверхности почвы возможны заморозки до 2 градусов.