Заморозки до двух градусов ожидаются в Казахстане

Сильные дожди с грозами и возможным градом пройдут почти во всех регионах.
Атмосферные фронтальные разделы из районов Екатеринбурга обусловят неустойчивый характер погоды в Казахстане 24-26 мая, сообщил РГП «Казгидромет».
Из-за фронтальных разделов в большинстве областей страны пройдут дожди с грозами. Также ожидается усиление ветра, возможно выпадение града.
26 мая ночью на северо-западе ожидаются сильные дожди.
«В конце периода на запад страны распространится отрог Северо-западного антициклона, ожидается прекращение осадков и небольшое понижение температуры воздуха», – рассказали синоптики.
Ночью и утром 24 мая в центре и на востоке, а также 26 мая на западе страны – на поверхности почвы возможны заморозки до 2 градусов.
COVID-2019 в Казахстане
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101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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