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Заморозки, гроза. Какой будет погода 9 сентября в Костанае и области

На севере области 9 сентября ожидается небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 9-14, днем на севере, юге области порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 3-8, на юге области 11 тепла, на востоке области на поверхности почвы заморозки 1 градус, днем 15-20, на юге области 25 тепла.

В Костанае будет переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер юго-западный,
западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 3-5, днем 16-18 тепла

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