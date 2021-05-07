Заморозки и дожди не исключены. Прогноз погоды на 7-10 мая

Прогноз погоды озвучили синоптики Казгидромета, передает alau.kz

Совсем не праздничная погода ожидается в выходные на территории Казахстана.

Очередной циклон из районов Прибалтики, постепенно смещаясь через территорию Казахстана, сменяя теплую и сухую погоду, начнет заливать дождями сначала северо-западные, а затем и остальные регионы страны.

А 9 мая на севере, в центре, на юге и юго-востоке страны и вовсе ожидаются сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами и усилением ветра порывами до 15-20 м/с, на южной и восточной части до 23-28 м/с, возможно выпадение града.

И если юг страны пока остается под защитой теплых воздушных масс и там еще не так прохладно, днем воздух прогреется до 22…30°С, то в северных областях уже завтра, 7 мая ожидается понижение температурного фона до 12…20°С, в ночные часы не исключены заморозки.

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