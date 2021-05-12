Заморозки и дожди. Прогноз на 13-15 мая

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов, 13 мая местами пройдут дожди, на востоке сильные.

С 14 мая на большей части страны, под влиянием Северо-Западного антициклона, ожидается погода без осадков, за исключением востока и юго-востока Казахстана, где сохранятся дожди, местами сильные.

15 мая на севере, центре и востоке страны в ночные часы на поверхности почвы ожидаются заморозки до 1 градуса.

В отдельных областях по республике ожидаются усиление ветра, грозы, возможно выпадение града, — сообщили в РГП «Казгидромет».

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