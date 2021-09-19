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Заморозки и ветер. Объявлено штормовое предупреждение в Костанайской области

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Прогноз погоды от синоптиков Казгидромета. 

Ночью 20 сентября на западе Костанайской области ожидаются заморозки 3 градуса.

Ветер северо-западный, западный на севере области 15-20 м/с.

В Костанае днем 20 сентября ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

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101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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