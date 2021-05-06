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Заморозки. О погоде в Костанайской области 7 мая

24.kz

Синоптики предоставили прогноз погоды на 7 мая в Казахстане. 

В Костанайской области ночью местами ожидаются заморозки 2 градуса.

В Костанае ожидается +7 градусов, днем +16.

 

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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