Заморозки. О погоде в Костанайской области 7 мая

24.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды на 7 мая в Казахстане.
В Костанайской области ночью местами ожидаются заморозки 2 градуса.
В Костанае ожидается +7 градусов, днем +16.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области