Заморозки. Объявлено штормовое предупреждение в Костанайской области

Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области.
Служба спасения 112 распространила сообщение.
В Костанайской области 30 августа ожидаются заморозки до -2 градусов.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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