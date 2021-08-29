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Заморозки. Объявлено штормовое предупреждение в Костанайской области

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Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области.

Служба спасения 112 распространила сообщение.
В Костанайской области 30 августа ожидаются заморозки до -2 градусов.

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101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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