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  3. Заморозки остаются. О погоде в Костанае и области 23 апреля

Заморозки остаются. О погоде в Костанае и области 23 апреля

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На юге области дождь. На севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный, восточный 9-14, в южной половине области порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 2-7 мороза, на юге области 2-7 тепла, днем 8-13, на юге области 16 тепла.

В Костанае — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 11-13 тепла.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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