Прогноз погоды по Казахстану на 24-26 апреля представили синоптики Казгидромета.
Большая часть республики будет находиться под влиянием отрога антициклона, где ожидается преимущественно погода без осадков, ночью на севере, востоке страны прогнозируются заморозки 1-3 градуса.
Лишь на западе, северо-западе РК под влиянием циклона и связанные с ним атмосферными фронтами ожидается неустойчивая погода, прогнозируются дождь, гроза, град. По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-западе с пыльной бурей, в горных районах юго-востока прогнозируются туманы.
Ночью заморозки 24 апреля в Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, 24-25 апреля в Павлодарской, 25 апреля в Карагандинской областях до 1-3 градуса, 25-26 апреля в Восточно-Казахстанской области, в области Абай до 1-6 градусов.
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