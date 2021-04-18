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Заморозки ожидаются в Костанае 19 апреля

rg.ru

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В Костанае 19 апреля ожидается переменная облачность. 

Температура ночью -3 градуса, днем +5.

Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба.

Ветер северо-восточный 6-13 метров в секунду.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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