USD 426.05
EUR 520.46
RUB 5.78
  1. Home
  2. Новости
  3. Заморозки ожидаются в Костанайской области

Заморозки ожидаются в Костанайской области

24.kz

Как сообщает Казгидромет, 20-21 мая местами ожидается туман.

20-21 мая ветер северо-восточный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с.

Ночью 20-21 мая на северо-востоке области ожидаются заморозки 2 градуса.

В Костанае ночью ожидается +9,днем +24 градуса.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

«Ночь в музее» прошла в Костанае
Следующая новость

В Казахстане 104 человека, получивших оба компонента вакцины, заразились коронавирусом