Заморозки ожидаются в Костанайской области

24.kz
Как сообщает Казгидромет, 20-21 мая местами ожидается туман.
20-21 мая ветер северо-восточный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с.
Ночью 20-21 мая на северо-востоке области ожидаются заморозки 2 градуса.
В Костанае ночью ожидается +9,днем +24 градуса.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области