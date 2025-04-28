На севере, востоке Костанайской области ожидаются осадки — дождь, снег. Ветер западный, северо-западный 15-20 м/с, на западе, севере области порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

Температура воздуха ночью 0-5 тепла, на западе, юге области заморозки 3 градуса, днем 6-11, на севере области 3 тепла.

В Костанае будет облачно, днем осадки — дождь, снег. Ветер западный, северо-западный 15-20, порывы 23-28 м/с.

Температура воздуха ночью 0-2, днем 6-8 тепла.

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