Заморозки усиливаются. Прогноз погоды от синоптиков

Под влиянием фронтальных разделов, в ближайшие трое суток на северо-западе, севере, востоке, в центре, а также в горных районах юго-востока Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега.

Сильные осадки прогнозируются 16 октября в Восточно-Казахстанской области.

На западе и юге республики, под влиянием поля повышенного атмосферного давления, ожидается погода преимущественно без осадков. По Казахстану прогнозируются туманы и усиление ветра.

На большей части республики днем столбики термометров достигнут отметки 10-20 тепла.

Ночью на юге и юго-востоке страны в отдельных районах ожидаются заморозки 1-3 градуса.

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