Заморозки усилятся. Прогноз погоды на 14-16 сентября

Все еще сохраняется осенняя прохладная погода.
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На северную половину Казахстана по-прежнему будет оказывать влияние Северо-западный холодный антициклон.
На западе, северо-западе, востоке, юго-востоке республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, сохранятся дожди, в горных районах востока, юго-востока страны ночью возможен переход дождя в мокрый снег.
Ночью 15 сентября на востоке – сильные осадки (дождь, мокрый снег). По республике ожидается усиление ветра.
В ночные часы на севере, северо-западе, в центре, на востоке, 15-16 сентября в горных районах юго-востока республики ожидаются заморозки до 5 градусов.
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