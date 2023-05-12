USD 444.22
EUR 485.09
RUB 5.88
  1. Home
  2. Новости
  3. Заморозки усилятся. Прогноз погоды на три дня сообщили синоптики

Заморозки усилятся. Прогноз погоды на три дня сообщили синоптики

На большей части республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды.

Пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града, ночью 15 мая на востоке республики ожидаются осадки (дождь, снег). Сильные дожди ожидаются на 13 мая на севере, 14 мая в южных регионах, 14-15 мая на юго-западе страны.

В целом по Казахстану прогнозируется колебание температуры воздуха, лишь 14-15 мая в северной половине страны, в ночные часы, ожидаются заморозки 1-3 градуса.

По республике ожидается усиление ветра, в южных регионах — пыльные бури.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Вниманию родителей школьников Костанайской области!
Следующая новость

Девушку продали за 250 тысяч тенге, а младенца – за 2 млн. Как торгуют людьми в Казахстане