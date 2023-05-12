Заморозки усилятся. Прогноз погоды на три дня сообщили синоптики

На большей части республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды.

Пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града, ночью 15 мая на востоке республики ожидаются осадки (дождь, снег). Сильные дожди ожидаются на 13 мая на севере, 14 мая в южных регионах, 14-15 мая на юго-западе страны.

В целом по Казахстану прогнозируется колебание температуры воздуха, лишь 14-15 мая в северной половине страны, в ночные часы, ожидаются заморозки 1-3 градуса.

По республике ожидается усиление ветра, в южных регионах — пыльные бури.

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