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Заморозки усилятся. Прогноз погоды от синоптиков

Фотография для новости Заморозки усилятся. Прогноз погоды от синоптиков

pixabay.com

Прогноз погоды по Казахстану на 17-19 сентября.

В ближайшие дни обширный антициклон также будет охватывать большую часть Казахстана, поэтому будет сохранятся погода без осадков.

Лишь южная половина страны будет под влиянием циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами, которые принесут дожди с грозами.

По республике также прогнозируется усиление ветра. В ночные и утренние часы на севере, северо-западе и востоке страны ожидается туман, 17-19 сентября заморозки до 2-5 градусов.

Температура воздуха днем ожидается:

  • на западе республики +20+28°С
  • на северо-западе +12+23°С
  • на востоке +5+20°С
  • на юге +20+30°С
  • на севере и в центре страны +10+20°С
  • на юго-востоке +17+28°С.
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