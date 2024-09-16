Заморозки усилятся. Прогноз погоды от синоптиков

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Прогноз погоды по Казахстану на 17-19 сентября.
В ближайшие дни обширный антициклон также будет охватывать большую часть Казахстана, поэтому будет сохранятся погода без осадков.
Лишь южная половина страны будет под влиянием циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами, которые принесут дожди с грозами.
По республике также прогнозируется усиление ветра. В ночные и утренние часы на севере, северо-западе и востоке страны ожидается туман, 17-19 сентября заморозки до 2-5 градусов.
Температура воздуха днем ожидается:
- на западе республики +20+28°С
- на северо-западе +12+23°С
- на востоке +5+20°С
- на юге +20+30°С
- на севере и в центре страны +10+20°С
- на юго-востоке +17+28°С.