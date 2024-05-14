Заморозки усилятся. Синоптики предупредили костанайцев

Прогноз погоды на 15 мая представили синоптики Казгидромета.

Ожидается погода без осадков. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-восточный 9-14, на

юге области порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 0-5, на юге области 8 тепла, на севере области заморозки 3 градуса, днем 10-15, на юге области 19 тепла.

В Костанае ожидается переменная облачность, погода без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 1-3, днем 12-14 тепла.

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