Замуж выдали девятиклассницу в РК

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Обряд беташар 15-летней девушки прошел, передает Экспресс К.
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Жители Сарысуского района Жамбылской области шокированы вопиющим фактом нарушения прав несовершеннолетних.
По данным областного департамента образования, это произошло в селе Саудакент. Поженились подростки, которые недавно окончили девятый класс. В ведомстве сообщили о создании специальной комиссии, которая будет изучать детали, вынудившие школьников пойти на такой шаг.
Подробности сообщим после всех разбирательств. Дела их родителей будут переданы в комиссию по защите прав несовершеннолетних, — сообщили в областном департаменте образования.
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