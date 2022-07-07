Замуж выдали девятиклассницу в РК

Обряд беташар 15-летней девушки прошел, передает Экспресс К.

Жители Сарысуского района Жамбылской области шокированы вопиющим фактом нарушения прав несовершеннолетних.

По данным областного департамента образования, это произошло в селе Саудакент. Поженились подростки, которые недавно окончили девятый класс. В ведомстве сообщили о создании специальной комиссии, которая будет изучать детали, вынудившие школьников пойти на такой шаг.

Подробности сообщим после всех разбирательств. Дела их родителей будут переданы в комиссию по защите прав несовершеннолетних, — сообщили в областном департаменте образования.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.