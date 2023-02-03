Занавеска и нож стали орудием убийства мужчины в Костанайской области

Дело о совершении убийства начали рассматривать в уголовном спецсуде Костанайской области.

Молодой житель Алтынсаринского района обвиняется в нападении на соседа. Орудием совершения преступления стали занавеска и нож, а причиной его, согласно материалам, стали настойчивые извинения жертвы.

В специализированном суде по уголовным делам Костанайской области приступили к рассмотрению обстоятельств преступления, в котором обвиняется житель Алтынсаринского района Танат Кожабеков. Ему еще нет 20-и лет. Преступление было совершено в поселке Докучаевка 18 ноября прошлого года. Согласно материалам дела, после употребления спиртного в течение всего дня вместе с родственниками и знакомым, когда все уже уснули, Кожабеков отправился в гости к 47-летнему соседу Андрею Кельбаху, который жил в другом доме. Мужчина впустил Таната. Вместе они стали пить недорогое вино.

«Кельбах, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вспомнил, что ранее написал в отношении Кожабекова заявление по факту кражи его сотового телефона, за что стал просить перед ним извинения. Кожабекову этот разговор не понравился, он стал успокаивать Кельбаха, но тот продолжал разговор на эту тему. По этой причине Кожабеков, вспомнив прошлые события, из-за возникшей неприязни разозлился на Кельбаха, и у него возник умысел на причинение смерти Кельбаху», — зачитал обвинение гособвинитель Джанибек Бакаев.

Согласно материалам дела, пока Кельбах снимал в зале своей квартиры верхнюю одежду, Кожабеков сорвал с дверного проема кладовки занавеску, подошел сзади к хозяину жилья, смотал материю двумя руками, накинул её на шею мужчины, и стал его душить. Кельбах упал, ударившись грудью об угол дивана, и уже на полу потерял сознание.

«Продолжая свои преступные действия Кожабеков, с целью убийства Кельбах, осознавая, что своими действиями причинит смерть последнему, желая наступления общественно опасного последствия, прошел в кухню, где из выдвижного ящика стола взял кухонный нож, подошел к лежащему на полу Кельбах, и, удерживая левой рукой его за шею, держа нож в правой руке, два раза перерезал переднюю поверхность шеи Кельба», — сказал Джанибек Бакаев.

Мужчина скончался на месте. Как выяснилось на заседании, ранее Кожабеков уже был судим. Попавшись на краже, он был наказан ограничением свободы, однако совершил преступление повторно, и уже отправился за решетку. Сейчас ему предъявлены обвинения в совершении умышленного убийства. Вину Кожахметов сразу признал полностью. На процессе приступили к допросу потерпевших и свидетелей.

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