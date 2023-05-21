Занимающих должность свыше 7 лет директоров школ и детсадов проверят в Казахстане

В Казахстане проверят всех директоров школ и детских садов, которые занимают должность свыше семи лет, передает Tengrinews.kz. Об этом в Талдыкоргане на совещании по вопросам противодействия коррупции в сфере образования сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев.

Глава ведомства заявил, что бескомпромиссная борьба с коррупцией является одним из основных приоритетов в сфере образования.

«Министерством просвещения совместно с Агентством по противодействию коррупции проводится анализ коррупционных рисков при финансировании организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального образования. По предварительным данным анализа, имеются значительные коррупционные риски, связанные с конкурсными процедурами, трудоустройством, обеспечением местами детей в детсадах и школах, а также длительной несменяемостью директоров учреждений. Принято решение о проверке всех руководителей, занимающих должности более семи лет», — сказал Бейсембаев. Для открытости и прозрачности назначения директоров будет создана база высококвалифицированных педагогов и кадрового резерва руководителей. «Необходимо кардинально пересмотреть все направления образовательной деятельности и провести комплексную работу по искоренению коррупции в учреждениях. Следует тщательно изучить вопрос корыстных интересов, должностное поведение каждого директора и бухгалтера. Работа руководителей областных управлений образования также будет оцениваться по этим показателям», — подчеркнул министр. В министерстве напомнили, что создали мониторинговые группы с привлечением сотрудников территориальных подразделений, Агентства по противодействию коррупции, акиматов, депутатов маслихатов всех уровней и общественности. Отмечается, что в регионах в ближайшее время начнется «образовательный аудит», который охватит деятельность всех районных, городских отделов и областных управлений образования. «По итогам совещания принято решение о применении комплексных мер по изменению текущей ситуации в сфере образования. В частности, они касаются проведения анализа коррупционных рисков в организациях образования и усиления финансовой дисциплины. Стоит отметить, что мероприятия по профилактике коррупции продолжатся во всех регионах страны», — подытожили в ведомстве.

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