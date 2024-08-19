Занимал деньги под разными предлогами. Участковый-игроман осужден в Костанайской области

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В Денисовском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего участкового инспектора полиции в совершении им неоднократных фактов мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
В период времени с октября 2022 года по июнь 2023 года капитан полиции в селе Перелески и селе Крымское Денисовского района Костанайской области путем обмана и злоупотреблением доверием своих односельчан, под различными несоответствующими действительности предлогами, убеждал их оформить на себя кредиты в банках второго уровня.
Похищенные таким образом денежные средства подсудимый использовал в качестве ставок на играх в букмекерской конторе и в пяти лотерейных клубах, где их проигрывал, а также частично оплачивал имевшиеся у него задолженности перед другими гражданами. Общая сумма материального ущерба составила более 31 млн тенге.
В суде подсудимый вину признал. В содеянном раскаялся. Большинство потерпевших по делу просили суд не лишать его свободы. При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающего уголовную ответственность и наказание, признание вины, его чистосердечное раскаяние и наличие у него троих малолетних детей. В качестве отягчающего обстоятельство учтено совершение правонарушения лицом, нарушившим принятую им присягу.
Суд назначил участковому наказание в виде лишения свободы сроком на три года один месяц в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Осужденный лишен специального звания – «капитан полиции».
Гражданские иски потерпевших удовлетворены.