В Костанайской области отмечен рост налогоплательщиков среди субъектов малого и среднего бизнеса. Что касается нарушений среди них, то с начала года налоговики вынесли около 10 тысяч уведомлений. Об этом на совещании в областном акимате сообщил заместитель руководителя управления госдоходов Костанайской области Ануар Саркитбаев.



«По линии камерального мониторинга на текущую дату по налогоплательщикам нашей области сформировано 9 723 уведомлений об устранении нарушений со средней степенью риска, выявленных органами государственных доходов. Наиболее частые нарушения, которые допускают налогоплательщики: наиболее частые нарушения, которые допускают налогоплательщики это занижение дохода, завышение вычетов, занижение суммы НДС, завышение зачета НДС. По итогам 8 месяцев 2025 года органами госдоходов Костанайской области привлечено к административной ответственности 10 874 налогоплательщика на сумму 515 млн тенге. Взыскано 270,6 млн. тенге. В сравнении, за 8 месяцев 2024 года составлено 10 372 административных материала, в том числе 7 594 предупреждений, 2 778 штрафов на общую сумму 345 миллионов тенге, наблюдается незначительное увеличение количества правонарушений со стороны налогоплательщиков на 4,8%», — сказал Саркитбаев.

