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Запасайтесь водой. Важное сообщение распространило «Костанай-Су»

— Сегодня, 12:48
Изображение для новости: Запасайтесь водой. Важное сообщение распространило «Костанай-Су»

pixabay.com

Сообщение для потребителей распространила пресс-служба ГКП «Костанай-Су». 

ГКП «Костанай-Су» сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ на очистных сооружениях водопровода будет понижено давление в распределительной сети города с 06:00 13 мая 2025 года до 06:00 14 мая.

«Просим заранее обеспечить необходимый запас воды на указанный период. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание», — говорится в сообщении.

На предприятии уточнили, что воду в городе не отключают, водоснабжение будет сохранено. Однако из-за пониженного давления возможно временное отсутствие воды на верхних этажах



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