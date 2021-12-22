Запаситесь валерьянкой: нумеролог дала подробный прогноз на 2022 год

Казахстанский нумеролог Ирина Кальницкая рассказала, чего ждать от большого количества двоек в цифре года, что они дают в сумме и как себя вести, чтобы обойти все возможные неприятности и не упустить удачу, которая, кстати, уже определила своих фаворитов.

2022 год: эмоции через край — советы нумеролога

Наступающий 2022 год будет необычным. В первую очередь потому, что «правит бал» в нем двойка. В нумерологии это – энергия, эмоции и сомнения. И нумеролог предупреждает, что для людей чрезмерно эмоциональных и чувствительных он будет не самым простым, передает ru.sputnik.kz

«Что делать, чтобы не раскачивало? Шутки шутками, но я советую не пренебрегать валерьянкой. Потому что очень многие в состоянии жутчайшего стресса думают, что это пройдет само собой. Тем самым психика расшатывается, а когда человек берется за валерьянку, становится уже поздно. Поэтому здесь очень важно научиться контролировать эмоции», — предупреждает Ирина Кальницкая.

По ее словам, в ведической нумерологии двойка – знак Луны и воды, а потому было бы хорошо, если бы каждый отнесся особенно внимательно к лунному расписанию: новолуниям, растущей Луне, полнолунию. Именно от этого во многом будет зависеть эмоциональное состояние.

При этом нумеролог уверена, что страх, так развившийся в 2020-м и 2021-м, в том числе и из-за пандемии коронавируса, будет преследовать и дальше. Но его вполне можно контролировать, так как энергии 2022 года более мягкие, в отличие от предыдущих двух лет.

«В кодировке мы видим знак информации и знак артиста. Знак артиста несет какую-то тайну, сомнение, непонимание. Как это отражается глобально? Люди что-то подозревают, ищут какую-то подоплеку, ждут ее. Кто-то и что-то скрывает, а остальные догадываются об этом. Будет в воздухе витать вот это состояние тайны, сомнения. И это не только на уровне политики, глобального мира. Это может быть и в личной жизни, и на работе. Вам может казаться, что руководство вам что-то недоговаривает и наоборот – руководство будет думать, что вы что-то от него скрываете», — утверждает нумеролог.

2022 год — открой свое сердце

При этом Ирина Кальницкая утверждает, что наравне с возможными проблемами 2022 год несет массу позитива. И в первую очередь для людей творческих и созидающих.

Другие счастливчики – люди одинокие: предстоящий год обещает им быть щедрым на знакомства. Причем не только «шапочные», то есть мимолетные. Большинство из них перерастут в искреннюю дружбу, соратничество и даже глубокие и искренние привязанности и любовь.

«Наверняка многие заметили, что возникает ощущение, что 2021 год как будто пронесся. Это потому, что он был годом перемен, абсолютно непредсказуемым периодом. В новом году время не будет так быстро бежать. Кроме того, если мы складываем все двойки, получается шестерка. Шестерка – это Венера, а Венера – это любовь, наслаждение, личная жизнь. Очень многие люди обретут пару, потому что появляется необходимость иметь рядом родственную душу. И на этой волне люди будут соединяться. И будет проще найти общий язык друг с другом. Одинокие сердца будут раскрываться, и люди потянутся друг к другу. Это год, когда мы обретаем верных соратников, друзей — и это долгие отношения», — говорит Ирина Кальницкая.

Повезет в этом наступающем году и тем, кто решит сменить работу. Новое место принесет удовлетворение и стабильность на длительное время. Важно уделять внимание, казалось бы, случайным знакомствам. Именно они вскоре окрепнут и сделают вас единомышленниками.

«Кроме того, Венера – это красота, изящество, хороший вкус. То есть у творческих людей это прямо фееричный выход. Самое главное для тех, кто мыслит нестандартно, занят красотой – работники бьюти-индустрии, дизайнеры и так далее, кто делает что-то уютное, гармоничное для людей – это их звездный час. Потому что идеи будут невероятные, но вполне исполнимые и перспективные», — подсказывает нумеролог.

2022-й — год поколения NEXT

Пандемия коронавируса изменила так много, что людям, не любящим стоять на месте и находящимся в активном поиске, в 2022 году открываются сумасшедшие перспективы. Многие из них за время застоя вынуждено покопались в себе и по-новому раскрыли свои таланты. И, как это не раз уже было, впереди снова молодежь.

«Это поколение, которое совсем не похоже на нас, и у них уже есть базовая настройка информации. Они хорошо понимают информацию. Изначально в них нет войны. И тут не нужно говорить, что все дети злые. Злыми многих из них делает среда обитания. Изначально они более нежные, более творческие и как будто подключены к информационному каналу. И в предстоящем 2022 году те, кто рожден в 2000-х, будут выдавать настоящие шедевры», — отмечает Ирина Кальницкая.

При этом нумеролог уверяет, что вне зависимости от возраста пытаться взять все вершины нахрапом было бы ошибочной стратегией. Прежде чем предпринимать какие-либо шаги, нужно остановиться, проанализировать ситуацию с учетом года уходящего и разработать четкую последовательность дальнейших действий, определить главное направление движения.

«Очень сильная разница между 21-м и 22-м будет в динамике. В этом году мы все время бежим и бежим, постоянно в каком-то движении бешенном. В новом году движение тоже важно. Двойка дает энергию, и ее нужно расходовать. Но движение здесь – физическое, в прямом смысле слова. Спорт. Придать движение телу, чтобы был выход эмоций и энергии. Нужно много работать. Трудоголики, ваш выход! Если делаете какой-то проект, не надо торопиться с его сдачей. Важно остановиться и посмотреть на мелочи. Говоря откровенно, 2021 год простил нам все ошибки, о которых мы могли бы пожалеть», — уверяет нумеролог.

При этом, по словам Ирины Кальницкой, многие дела и задачи будут решаться без прямого в них участия, сами по себе. Но и этот процесс важно постоянно держать под контролем — на случай, если что-то пойдет не так. То есть не отстраняться от происходящего полностью и вмешиваться, но только в наиболее важные моменты.

Когда в 2022 году нужно быть особенно осторожным — нумеролог

Нумеролог предупреждает: особенно осторожным нужно быть в феврале 2022 года. Как минимум потому, что именно в этом месяце есть три «красивые» даты: 02.02.2022, 20.02.2022 и 22.02.2022.

Многие наверняка уже планируют на них какие-то важные жизненные события. Но последствия будут разными у всех, в зависимости от того, как человек относится к окружающему его миру.

«Февраль будет непростым. Это период справедливости. Не советую хлопать в ладоши, что соседу вот-вот «прилетит» за то, что он мерзавец. Наоборот, здесь каждый за себя отвечает. И если вы полгода негативили, то ждите расплаты. Если вы, к примеру, считаете, что все кругом вруны, то в феврале вас будут активно обманывать. То есть по сути мы получаем то, во что мы верим», — уверяет Кальницкая.

Чтобы прожить комфортно период февраля, важно понимать, что все происходящее с вами – бумеранг. Что бы ни произошло, анализируйте, почему это случилось именно с вами.

«Если будете же искать виноватых – я вам не завидую: будет только хуже», — предупреждает нумеролог.

По ее словам, бумеранг работает так: вы ищете виноватых, отправляете заряд обиды, непонимания, несогласия, претензий — и тут же вам снова «прилетает», чтобы вы поняли получше. При этом не стоит забывать, что все это будет на высоком эмоциональном уровне, а значит и восприниматься особенно чувственно.

Что нужно и нельзя делать 2 февраля 2022 года

«2 февраля 2022 года. Здесь для того, чтобы прожить этот высокоэмоционально заряженный день гармонично, нужен порядок. Нужно составить четкий план, и когда начнет раскачивать, нужно четко его придерживаться. Важно не уйти в агрессию. Помните, что переживаемые в эти дни эмоции, какими бы они ни были, умножаются на шесть. Во всех трех днях – 2, 20, 22 февраля 2022 года — есть мощный знак бумеранга», — предостерегает Ирина Кальницкая.

Как провести 20 февраля 2022 года — совет нумеролога

К примеру, 20 февраля нумеролог советует не начинать ничего нового. Как минимум потому, что эта дата может принести немало иллюзий: в дне, помимо большого количества эмоций, может скрываться немало обмана.

«Надо провести день в расслабленном состоянии, спокойно. В дне есть денежные вибрации. А значит надо тратить деньги. А вот устраивать с кем-то выяснение отношений – не советую. Потому что это будет из оперы: сам придумал, сам обиделся. Не стоит верить в сплетни и слухи. Если почувствуете, что что-то не так, то не надо «махать шашкой». Просто постарайтесь отвлечься, создать иллюзию, но безопасную. Почитайте книгу, посмотрите кино, то есть спустите эмоции», — советует Ирина.

О чем нужно помнить 22 февраля 2022 года

Не менее осторожным нужно быть и 22 февраля. Этот день будет особенно опасен для людей, которые не умеют рассчитывать последствий, грозящих за, казалось бы, невинную глупость, шутку, чрезмерную самоуверенность.

«День травмоопасный. В особенности для безответственных и легкомысленных людей. Нужно избегать неоправданных экстремальных ситуаций: лазать по балконам, ходить по льду водоемов, в общем, бессмысленно рисковать. Неважно, сколько лет человеку. Нужно избегать дурачества. Именно оно несет опасность. Не стоит слепо верить всей информации, которую вы будете получать в этот день. Двойки – это усиление энергии и эмоций: хочется плакать – плачьте, смеяться – не останавливайтесь. В себе держать ничего не нужно. В противном случае есть шанс загреметь к психиатру. Это день сильнейшего потока эмоций», — говорит Кальницкая.

Но, есть и хорошие новости, спешит успокоить нумеролог.

«Есть такой знак в кодировке – решение проблем. Потому что они вдруг решаются сами по себе, а мы меняем к ним отношение. У каждого завершится что-то. То есть под тем или иным влиянием к чему-то важному для нас мы можем вдруг отнестись по-другому, поняв простую истину. Понять, что усложняли. Главное — не уйти в понятие «жертвы», не убеждать себя в том, что ты такой вот нехороший и так далее. И это касается не только личностных отношений. 22 февраля очень важно ко всему происходящему относиться легко. Это тот самый день, когда происходят в жизни переосмысления. В этом плане я бы назвала этот день уникальным», — заключила Ирина Кальницкая.

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