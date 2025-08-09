В Костанайской области свыше 6000 детей посещают творческие кружки, однако желающих присоединиться к ним немало. Однако, сейчас встать в очередь на получение ваучера нельзя. По словам специалистов, такая возможность появится только после того, как случится экономия бюджетных средств или кто-то покинет кружок.

В Костанайской области более 6000 детей получают дополнительное образование на бесплатных творческих занятиях. По государственному заказу в регионе действует 220 кружков по 30 направлениям, таким как живопись и рисование, лепка, керамика, вокал, домбра и многое другое. Особой популярностью среди детей и родителей пользуются танцевальные кружки, их посещают примерно 35% от общего числа ребят. Фактически услуги сегодня предоставляет 74 поставщика. На этот год из бюджета области на творческий заказ выделен 1 миллиард 350 миллионов тенге. Кстати, как и в прошлом.

«Все данные средства размещены среди детей, скажем, среди ваучеров и получается полностью распределены и в настоящий момент у нас пока что нет приема новых заявок. Вот людей часто интересует когда вы будете открывать заявки на государственный творческий заказ, то есть желающих работать в рамках гостворческого заказа много, поставщиков имею ввиду», — говорит руководитель отдела управления культуры и развития языков акимата Костанайской области Кенжегали Бимаганбетов.

К слову, родителей, желающих записать своих детей на творческие кружки, не мало. Однако, пока набор на какие-либо бесплатные занятия закрыт.

«У нас видите, количество детей в прошлом году было чуть больше, но тариф был меньше же, в этом году тариф увеличился же, а денег дополнительных сверху не дали. Соответственно, у нас нехватка денег произошла. Вот сейчас дети которые уходят, за счет этого нехватка бюджета она нивелируется», — объяснил Кенжегали Бимаганбетов.

Напомним, что как творческие, так и спортивные кружки работают через ваучерную систему на платформе «Даму бала». Чтобы записаться, родителю нужно зарегистрироваться там и встать в очередь в понравившийся кружок. Однако, на данный момент в творческие секции записи нет, а вот в спортивную секцию встать в очередь можно. Туда запись была открыть в конце мая.

