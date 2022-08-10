Записать ребенка в кружок или секцию в Костанайской области теперь стало проще

Записать ребенка в кружок или секцию теперь стало проще.

Сделать это можно на специальном портале — Миндаль. Художественная и музыкальные школы, школа детского творчества и школа технического творчества, а также ряд других организаций, которые дают детям дополнительное образование, есть на этом портале.

«Для любого родителя максимально доступно, в доступном интерфейсе. Забить в поисковике Миндаль kz., выбрать в Костанайской области свой населенный пункт и увидеть все организации, все кружки, которые есть в этих организациях, расписание, увидеть кто является руководителем данного кружка, выбрать ту группу, которая удобна для обучения ребенка в первой смене или во второй смене, в те дни, когда ему удобно», — говорит пресс-секретарь управления образования Костанайской области Анна Лазарева.

Можно сказать, что Миндаль — это аналог артспорта, на котором родители записывают детей на кружки и секции от частных организаций. На Миндале же представлены государственные учреждения и предприятия, в которых дети могут получить дополнительное, либо специальное образование. То есть бесплатное или с частичной оплатой.

«Максимально просто записаться. Полный перечислен пакет документов ,который необходимо в отсканированном виде ввести. Сейчас это делается круглогодично, при наличии свободных мест. То есть если раньше зачисление в организации дополнительного образования начиналось с 1 августа и заканчивалось в сентябре и все, даже если в течении года ребенок переехал куда-то, поступить заново бесплатно в государственные организации он не мог. То теперь это делается круглый год, главное смотреть наличие свободных мест и те моменты, которые удобны именно вам», — говорит Анна Лазарева.

Также здесь можно организовать летний отдых ребенка, посмотрев полную информацию о всех работающих загородных лагерях и даже приобрести путевку.

((ТИТР:malahit24.kz))

Упростили получение и некоторых видов услуг для семей, где воспитываются особенные дети. В конце прошлого года в городах республиканского значения, а также в нескольких регионах заработал портал Малахит.

«Не выходя из дома, буквально в несколько кликов, тоже с удобным интерфейсом, можно для начала записаться на обследование в ПМПК, с минимальным буквально пакетом документов. Пройдя ПМПК по результатам, по показаниям записаться либо в специализированный детский сад, подать заявление на специальный детский сад, подать заявку на специальную школу, записаться на занятие в кабинет коррекции», — сообщила пресс-секретарь.

Так портал интегрирован с системами Егов, Индиго и Сакура, на Малахите можно автоматизировано получить и госуслуги, связанные с опекой, патрантом и попечительством, а также оформить некоторые пособия.

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