Запланированные ремонтные работы дорог и дворов в Костанае завершили

65 костанайских дворов благоустроили в этом году. Там заменили асфальт и бордюры, а где позволяла площадь, увеличили парковку. На эти цели был выделен 1 миллиард тенге. Кроме того, более четырёх миллиардов было направлено на средний ремонт городских улиц.

В этом году на территории города Костанай было отремонтировано 65 внутридворовых территорий. Одна из них находится тут по улице Воинов-Интернационалистов 14. Последний раз тут ремонт производили около 25 лет назад. Сейчас эта проблема решилась, и все работы полностью завершены. Ремонтом тут охватили 3 двора, это территория 14 ,10 и 12 дома, работы длились около месяца. Здесь положили новый асфальт, заменили бордюры. Всего таким образом благоустроили 65 костанайских дворов. А там, где позволяла территория — увеличили парковки. На все эти работы был выделен 1 миллиард тенге.

«Мы в этом году выиграли тендер по ремонту внутриквартальных территорий в южной части города Костанай. Работы производились в период с апреля по сентябрь, каждый двор например когда мы приходим, начинается демонтаж мы согласовываем с ЖКХ и ПКСК, чтобы людям было комфортно этим двором пользоваться. В этом году мы отремонтировали около 30 дворовых территорий»,- говорит главный инжинер ТОО «АБЗ плюс» Валерий Мариенко.

На сегодня завершён так же ремонт городских дорог. Причём удалось это сделать без проволочек, вовремя. Уже к концу сентября дороги открыли для транспорта. В этом сезоне основной упор сделали на средний ремонт, реконструкция была лишь одна, по улице Алтынсарина, но это переходящий объект с прошлого года.

«4,3 миллиарда тенге было направлено на средний ремонт улиц. Средний ремонт улиц подразделяется на два вида: метод рессайклирования и метод фрезерования. По методу фрезерования мы отремонтировали в этом году 15 улиц, это у нас главные улицы, магистральные, транспортные с регулируемым движением. Также отремонтировали грунтовые дороги находящиеся в неудовлетворительном состоянии, их у нас 65. Работы выполняли три подрядные организации»,- отмечает главный специалист отдела ЖКХ Чингис Омаров.

Срок гарантии на средний ремонт дорог — 2 года. В течение этого времени подрядчик следит за дорожным покрытием, и при необходимости устраняет изъяны за свой счёт.

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