В главном надзорном органе проведено расширенное заседание коллегии, на котором подведены итоги работы за 2024 год.

Открывая мероприятие, Генеральный Прокурор Берик Асылов отметил, что органами прокуратуры принят комплекс мер по обеспечению законности, защите конституционных прав и свобод граждан, ограждению законопослушного бизнеса от незаконных проверок, сопровождению значимых инвестиционных проектов, возврату незаконных активов, превенции пыток, а также координации усилий правоохранительных органов по борьбе с мошенничествами, наркобизнесом и другими опасными явлениями.

В социально-экономической сфере по актам прокуроров защищены конституционные права 3,5 млн граждан, Среди них – 123 тыс. работников, около 1,9 млн подростков, в т.ч. в пользу свыше 23 тыс. детей взыскали 4,6 млрд тенге долгов по алиментам.

Кроме того, Генеральный Прокурор указал на необходимость жестко пресекать попытки использовать полномочия прокуратуры и других правоохранительных органов в корыстных целях, для давления на бизнес, участия в хозяйственных конфликтах.

В рамках поручений Главы государства органы прокуратуры продолжат работу по возврату незаконно выведенных активов, а также защиту инвесторов через «прокурорский фильтр».

Наряду с этим запланировано проведение проверок по системным и актуальным вопросам в различных сферах.

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