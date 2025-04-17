Дело о крупном мошенничестве начали рассматривать в костанайском суде. В совершении ряда таких преступлений обвиняют жительницу города, которая несколько лет успешно оказывала услуги турагента. Но, несколько десятков последних её клиентов на отдых так и не улетели, и, в итоге потеряли свои деньги, а это миллионы тенге.

В совершении ряда мошенничеств обвиняется жительница Костаная Наталья Васильчук. В 2021 году она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, и конце января года 2024 зарегистрировала ИП «Натали Тур». Женщина арендовала офис в здании №160 на улице Баймагамбетова, известном в городе как «Стекляшка», где занималась предоставлением туристических услуг, заключала договора от имени своего ИП с тур-операторами.

«Преступный план со стороны Васильчук по завладению денежными средствами заключался в том, что она, под предлогом предоставления туристических пакетов, а также предоставления авиа-билетов под видом турагента, путем обмана и злоупотребления доверием клиентов, завладела их денежными средствами, и распоряжалась ими по собственному усмотрению», — сообщила государственный обвинитель Марьям Сулейменова.

Доверчивые клиенты, как сказано в обвинении, не имели оснований сомневаться в добросовестности Васильчук, так как ранее успешно приобретали у нее турпакеты, или действовали по рекомендации знакомых. Но нынешняя подсудимая, по мнению следствия, уже в феврале 2024 года, задалась преступным умыслом на хищение денежных, путем обмана и злоупотребления доверием. Так, согласно материалам дела, одна семейная пара, которая ранее уже покупала у Васильчук туры в Египет, Китай и Турцию, решила вновь приобрести сразу две путевки, вновь в Египет, и в Таиланд, в общем за 1 миллион 273 тысячи тенге.

«Которые Васильчук должна была внести за бронирование билетов и отеля. Однако последняя, сообщая Зариповой ложную информацию о том, что произвела оплату за бронирование, тем самым введя её в заблуждение, похитила денежные средства Зариповой в сумме 1 миллион 273 тысячи тенге, распорядившись ими на иные цели, не связанные с исполнением своих обязательств», — говорит государственный обвинитель.

Из-за этого желающие отдохнуть не смогли отправиться в оплаченные ими поездки. Другая семья, из четырех человек, решила слетать на Мальдивы. Мать семейства за помощью обратилась к своей однокурснице Васильчук, так как ранее уже приобретала у нее путевки в Египет и Турцию. Но, в итоге, туры для них тоже не были забронированы.

«По вине Васильчук, при отсутствии оплаты на счет операторов и перевозчиков, потерпевшая Калашникова и члены её семьи не смогли отправится в оплаченную ими туристическую поездку. Тем самым своими преступными действиями Васильчук причинила Калашниковым значительный материальный ущерб на общую сумму 5 миллионов 740 тысяч тенге, что образует крупный размер», — сказано в обвинении.

Перечисление всех эпизодов дела заняло у представителя прокуратуры несколько часов. В итоге, согласно обвинению, от действий Васильчук пострадали 68 человек, которым в общем был нанесен ущерб более чем в 55 миллионов тенге. Учитывая примеры рассмотрения в судах других подобных дел, а Васильчук не первый турагент, которого судят в Костанае, можно предположить, что процесс будет долгим.

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