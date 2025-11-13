Национальный банк сообщил, что всё больше стран включают сегмент рассрочек и BNPL (buy now, pay later — «купи сейчас, плати позже») в периметр финансового надзора. За рубежом уже внедрены ключевые элементы регулирования: авторизация/лицензирование провайдеров, оценка кредитоспособности клиентов, требования к рекламе и передача данных в кредитные бюро, передает lsm.kz

Как это устроено в мире

Австралия, Китай, Турция, Франция, Швеция: операции BNPL регулируются в зависимости от параметров услуги; провайдеры проходят авторизацию/лицензирование.

операции BNPL регулируются в зависимости от параметров услуги; провайдеры проходят авторизацию/лицензирование. Великобритания, Малайзия, Индонезия: идёт разработка профильного законодательства.

Тренд: рассрочки, предоставляемые нефинансовыми организациями, фактически приравниваются к кредитным продуктам.

Что в Казахстане

По оценке регулятора, для участников рынка рассрочки, не являющихся финорганизациями, нет чётких определений и регламентации. При этом:

рассрочки предлагают «дочки» банков, мобильные операторы, операторы аренды/лизинга товаров и авто, а на рынке недвижимости — застройщики (ДДУ/бронирование);

такие договоры регулируются на общих гражданско-правовых основаниях ;

; за исключением операторов связи, провайдеры рассрочек не обязаны передавать сведения в кредитные бюро , из-за чего платежи по таким схемам не учитываются при расчёте КДН в банках и МФО;

, из-за чего платежи по таким схемам в банках и МФО; это создаёт разрыв в оценке фактической долговой нагрузки граждан.

Фокус на защиту потребителя

Регулятор выделяет критически важные блоки: полное раскрытие условий (штрафы/неустойки при просрочке, правила отказа от рассрочки и возврата товара), корректная реклама, порядок переуступки коллекторским агентствам и прозрачность тарифов.

Что дальше

Нацбанк совместно с АРРФР и профильными госорганами разрабатывает подходы к регулированию: определение статуса BNPL-провайдеров, требований к авторизации, отчётности и обмену данными с кредитными бюро, а также правил защиты прав потребителей.

Прогноз погоды в Костанае и области 14 ноября В ближайшие сутки в регионе осадков не ожидается. На западе, севере и востоке области сохранится...