Сотрудниками линейного отдела полиции на станции Кандыагаш во время патрулирования пассажирского поезда сообщением «Уральск-Астана» задержан 48-летний житель Костанайской области, сообщает Polisia.kz.

При проверке установлено, что мужчина в пути следования распивал алкогольные напитки и разбил стекло входной двери тамбура. Кроме того, правонарушитель оказал сопротивление законным требованиям представителей власти. Транспортными полицейскими пассажир по акту был снят с поезда на станции Айтеке би Актюбинской области и доставлен в комнату полиции.

В отношении него составлены административные протоколы за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, за мелкое хулиганство, за неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительного органа, материал направлен в суд.

Решением суда мужчина признан виновным и оштрафован на 85 МРП (334 220 тенге).

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