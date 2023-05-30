Запредельная жара. Сообщения с предупреждением рассылают в Костанайской области

Днем на севере области небольшой дождь, гроза. Ветер южный со скоростью 7-12, днем на севере области порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 14-19, днем 31-36 тепла.

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В Костанае будет переменная облачность, без осадков. Ветер южный 7-12 м/с.

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Температура воздуха ночью 16-18, днем 33-35 тепла.

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