Запредельная жара. Сообщения с предупреждением рассылают в Костанайской области

Фото из открытых источников
Днем на севере области небольшой дождь, гроза. Ветер южный со скоростью 7-12, днем на севере области порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 14-19, днем 31-36 тепла.
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В Костанае будет переменная облачность, без осадков. Ветер южный 7-12 м/с.
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Температура воздуха ночью 16-18, днем 33-35 тепла.
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